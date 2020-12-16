Миротворцев в Ливане поздравили с Днем Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ливане прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На плацу, где состоялось торжественное построение сводного батальона Временных сил ООН в Ливане, был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн Казахстана.

От имени командования миротворческой миссии казахстанских военнослужащих поздравил глава миссии – командующий сил ООН в Ливане генерал-майор Стефано Дель Кол.

В ознаменование праздника казахстанскими медалями «За вклад в развитие международного сотрудничества» были награждены глава миссии – командующий сил ООН в Ливане генерал-майор Стефано Дель Кол и командир батальона полковник Нараян Сингх Бхати.

Казахстанским миротворцам – начальнику кадров полковнику Владимиру Агапонову и офицеру взаимодействия майору Батыру Туякову медаль «За участие во Временных силах ООН в Ливане» вручил генерал-майор Стефано дель Кол.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем.

В настоящее время в Ливане миссию по поддержанию мира и безопасности выполняет четвертая казахстанская миротворческая рота.





