Мирные протесты против повышения цен на топливо, участники которых выдвинули требования, были услышаны и выполнены государством - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сложный момент в истории независимого Казахстана Глава государства принял своевременные и верные решения для стабилизации ситуации и возвращения к мирной жизни в нашей стране, считает депутата Сената Парламента РК Даурен Адильбеков.

Мирные протесты против повышения цен на топливо, участники которых выдвинули требования, были услышаны и выполнены государством.

Однако, используя этот момент, отдельные деструктивные силы предприняли террористическую атаку, направленную на подрыв конституционного строя страны и захват власти.

В этот сложный момент в истории независимого Казахстана, Глава государства принял своевременные и верные решения для стабилизации ситуации и возвращения к мирной жизни в нашей стране.

Сегодня Глава Государства поставил конкретные задачи по решению острых проблем в сфере экономики.

Мы, депутаты Сената всецело поддерживаем озвученные сегодня инициативы Касым-Жомарта Кемелевича.

Новый состав Правительства должен выработать эффективные механизмы реализации задач и поручений Президента.

Парламент, в свою очередь, обеспечит законодательную поддержку по реформированию экономики и повышению благосостояния казахстанцев.

Сейчас бизнес и население ждут действенных мер от государства, имея высокие ожидания. Поэтому, в новых условиях всем нужно активизироваться и работать сплоченно.

Мы имеем все возможности выйти на новый вектор развития и построить конкурентноспособную экономику страны.