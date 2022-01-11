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    14:14, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Мирные протесты против повышения цен на топливо, участники которых выдвинули требования, были услышаны и выполнены государством - сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сложный момент в истории независимого Казахстана Глава государства принял своевременные и верные решения для стабилизации ситуации и возвращения к мирной жизни в нашей стране, считает депутата Сената Парламента РК Даурен Адильбеков.

    Мирные протесты против повышения цен на топливо, участники которых выдвинули требования, были услышаны и выполнены государством.

    Однако, используя этот момент, отдельные деструктивные силы предприняли террористическую атаку, направленную на подрыв конституционного строя страны и захват власти.

    В этот сложный момент в истории независимого Казахстана, Глава государства принял своевременные и верные решения для стабилизации ситуации и возвращения к мирной жизни в нашей стране.

    Сегодня Глава Государства поставил конкретные задачи по решению острых проблем в сфере экономики.

    Мы, депутаты Сената всецело поддерживаем озвученные сегодня инициативы Касым-Жомарта Кемелевича.

    Новый состав Правительства должен выработать эффективные механизмы реализации задач и поручений Президента.

    Парламент, в свою очередь, обеспечит законодательную поддержку по реформированию экономики и повышению благосостояния казахстанцев.

    Сейчас бизнес и население ждут действенных мер от государства, имея высокие ожидания. Поэтому, в новых условиях всем нужно активизироваться и работать сплоченно.

    Мы имеем все возможности выйти на новый вектор развития и построить конкурентноспособную экономику страны.


    Теги:
    Сенат Президент Президент Казахстана Правительство РК Мнения Парламент Экономика
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