Мирные протесты против повышения цен на топливо, участники которых выдвинули требования, были услышаны и выполнены государством - сенатор
Мирные протесты против повышения цен на топливо, участники которых выдвинули требования, были услышаны и выполнены государством.
Однако, используя этот момент, отдельные деструктивные силы предприняли террористическую атаку, направленную на подрыв конституционного строя страны и захват власти.
В этот сложный момент в истории независимого Казахстана, Глава государства принял своевременные и верные решения для стабилизации ситуации и возвращения к мирной жизни в нашей стране.
Сегодня Глава Государства поставил конкретные задачи по решению острых проблем в сфере экономики.
Мы, депутаты Сената всецело поддерживаем озвученные сегодня инициативы Касым-Жомарта Кемелевича.
Новый состав Правительства должен выработать эффективные механизмы реализации задач и поручений Президента.
Парламент, в свою очередь, обеспечит законодательную поддержку по реформированию экономики и повышению благосостояния казахстанцев.
Сейчас бизнес и население ждут действенных мер от государства, имея высокие ожидания. Поэтому, в новых условиях всем нужно активизироваться и работать сплоченно.
Мы имеем все возможности выйти на новый вектор развития и построить конкурентноспособную экономику страны.