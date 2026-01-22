Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — ООН

Доклад Университете ООН опубликован в преддверии встречи высокого уровня в Дакаре, Сенегал, которая пройдет 26–27 января и будет посвящена подготовке к Конференции ООН по воде 2026 года. Конференция состоится 2–4 декабря 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как отмечают авторы доклада, очень тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке и в Северной Африке: нехватка водных ресурсов, климатические шоки, низкая продуктивность сельского хозяйства, песчаные бури.

Как сообщает ООН, в ряде регионов Южной Азии сельскохозяйственная деятельность, связанная с активным использованием подземных вод, и урбанизация привели к хроническому падению уровней грунтовых вод и локальному проседанию почв.

На юго-западе США река Колорадо стала символом водного кризиса, вызванного перерасходом водных ресурсов, изменением климата и вызванных им засухами.

«Водное банкротство» в цифрах

Опираясь на глобальные данные и недавние научные исследования, доклад приводит жесткую картину тенденций, подавляющее большинство которых обусловлены деятельностью человека:

50 процентов крупных озер мира потеряли определенные объемы воды с начала 1990-х годов;

площадь утраченных за последние 50 лет природных болот составила 410 миллионов гектаров (территория, сравнимая по величине с Европейским союзом);

более 30 процентов глобальной массы ледников утрачено с 1970 года; целые горные системы в низких и средних широтах в ближайшие десятилетия могут полностью лишиться функциональных ледников;

десятки крупных рек в отдельные периоды года больше не достигают моря;

4 миллиарда человек испытывают острую нехватку воды как минимум один месяц в году;

3 миллиарда человек живут в районах, где общий объем водных запасов сокращается, в этих же регионах производится более 50 процентов мирового продовольствия;

1,8 миллиарда человек жили в условиях засухи в 2022–2023 годах.

— Мы не можем восстановить исчезнувшие ледники… Но мы можем предотвратить дальнейшую утрату оставшегося природного капитала и перестроить институты так, чтобы жить в новых условиях, — сказал Мадани.

Предстоящие мероприятия, включаю Конференцию ООН по воде 2026 года, предоставляют возможности для реализации этой повестки.