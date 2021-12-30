Мир и согласие в стране – главное богатство Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С первых дней Независимости политика Казахстана основывалась на ценностях межрелигиозной и межконфессиональной толерантности. Идеология гражданского согласия стала одним из краеугольных камней в фундаменте казахстанской государственности. О том, какие проекты были реализованы в этом направлении в Казахстане и какая работа была проведена в 2021 году, читайте в материале МИА «Казинформ».
Отметим, что на сегодня в Казахстане в мире и согласии проживают более 130 этносов и 18 религиозных конфессий с различной культурой, языками, традициями. Накоплен уникальный опыт совместного проживания народов, которые смогли стать действительно многоконфессиональным консолидированным обществом, установить отношения дружбы и духовной близости.
Религиозная терпимость и толерантность
Признанием реализуемой государственной политики в сфере религии стало, что Комиссия США по международной религиозной свободе отметила положительные изменения и инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению ситуации в сфере религиозных свобод.
В то же время, учитывая демократические процессы в мире также по упрощению существующих норм в религиозной сфере, внесены отдельные «точечные» изменения в законодательство.
Прошло заседание XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Заседание рассмотрело вопросы подготовки к VII Съезду и его значение в условиях постпандемического развития, а также формат его проведения.
Разработан первый казахстанский комикс, нацеленный на профилактику религиозного экстремизма и терроризма с целью донесения месседжей борьбы с экстремизмом для подрастающего поколения.
В 2021 году удалено свыше 181 тыс и заблокировано 324 деструктивных материалов, через СМИ и социальные сети опубликовано более 132 тыс работ по религиозному просвещению.
Благодаря принятым разъяснительно-реабилитационным мерам 96% (182 из 189) возвращенных из зон террористической активности женщин отказались от радикальных религиозных взглядов, а отдельные из них полностью перешли на светский образ жизни.
Межэтнические взаимоотношения и дружелюбие
Нашла продолжение реализация системных мер в сфере развития межэтнических отношений и даспоральной политики.
По инициативе Министерства в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева впервые в Казахстане и Центральной Азии открылась двухгодичная магистратура по специальности «Этнополитология».
По актуальным темам межэтнических отношений разработаны 15 методических пособий и проведены 23 семинара-тренинга с охватом более трех тысяч человек из государственных и общественных структур.
Организованы республиканские лектории в четырех регионах по продвижению казахстанской модели общенационального единства и согласия с охватом более двух тысяч человек.
Проведена международная научно-практическая конференция «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» с участием экспертов из Израиля, Болгарии, России, Украины и ряда других стран.
На базе Института прикладных этнополитических исследований выстроена единая система аналитической работы, организованы глубинные полевые исследования ситуации во всех регионах.
В 10 регионах Казахстана сотрудниками МИОР РК совершены мониторинговые выезды для изучения ситуации и выработки конкретных предложений по развитию межэтнических отношений.
По инициативе Министерства информации и общественного развития РК совместно с представителями этнокультурных объединений АНК на государственном языке издан двухтомник «Қазақстан халқының ертегілері».
В книгу вошли 114 народных сказок 25 крупных этносов Казахстана.
Сборник сказок народа Казахстана впервые издается на казахском языке как литературное наследие разных этносов Казахстана.
В рамках диаспоральной политики в Турции проведен Малый курултай казахов с участием свыше 100 делегатов из стран Европы, четвертое заседание ответственных министров по делам диаспор Тюркского Совета с участием представителей пяти стран, создана Ассоциация казахоязычных СМИ за рубежом, в состав которой вошли 88 масс-медиа.
В 12 странах мира проведено 780 уроков государственного языка с охватом свыше 1 300 соотечественников за рубежом.
Серик Сабеков
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