Мир и согласие в Казахстане служат примером для всего мира – Сергей Цырульников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мир и согласие в нашей стране – пример для народов всего мира. Так считает четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В моем понимании День благодарности – это благодарность этносов, населяющих Казахстан, именно казахскому народу. За то, что во время реформ, когда было переселение, казахи приняли всех, хотя сами были в достаточно непростом положении. Мои предки тоже были переселенцами. Поэтому этносы должны помнить, не забывать этого, быть благодарными за этот поступок. Я часто путешествую, бываю в Российской Федерации. Там многие помнят гостеприимство. Был в Грозном, там многие чеченцы помнят об этом. Тем более, мы сами, казахстанцы, должны помнить об этом большом поступке, быть благодарными казахскому народу», – сказал С.Цырульников.

Известный спортсмен сообщил, что намерен провести два мероприятия на День благодарности, в знак поддержки инициативы Первого Президента Нурсултана Назарбаева по учреждению этой даты.

С.Цырульников также напомнил слова Лидера нации о том, что День благодарности подразумевает и благодарность этносов Казахстана другу другу за помощь и поддержку.

«Самое большое богатство нашей страны – это, прежде всего, наше единство. Это мир и согласие, которые у нас есть. Не случайно, созданная по инициативе Первого Президента Ассамблея народа Казахстана служит образцом для других стран. Например, в России существует аналог нашей Ассамблеи – Ассамблея народов России. Мир и согласие в нашей стране – это пример для народов всего мира», – подчеркнул С.Цырульников.