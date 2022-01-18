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МИОР РК обсудило с общественными организациями вопросы по защите прав журналистов

18 Января 2022 00:50
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МИОР РК обсудило с общественными организациями вопросы по защите прав журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководство Министерства информации и общественного развития в онлайн-формате провело встречу с представителями неправительственных организаций (ОО « Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности», ОФ «Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр», Представительство «Internews Network» в Казахстане и др.), где обсуждались вопросы по защите и реализации прав журналистов, задержанных во время массовых беспорядков, прошедших по Казахстану в январе текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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В своем выступлении вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев отметил, что с самого начала протестов Министерство тесно взаимодействовало с органами внутренних дел по соблюдению и защите прав журналистов.

Сократили сроки административных арестов и размеры штрафов следующим представителям СМИ: репортеру ТОО «Шығыс Ақпарат» Дарыну Нурсапарову, шеф-редактору информационного агентства «Кокше-Азия» Нуржану Баймулдину, главному редактору газеты «Уральская неделя» Лукпану Ахмедьярову, главному редактору газеты «Жемқорлық және заң газеті» Каламкас Ботабековой. А также все остальные журналисты, которые подверглись задержанию, после выяснения всех обстоятельств дела, были освобождены сотрудниками правоохранительных органов в тот же день.

Со стороны представителей НПО были озвучены предложения по закреплению повышения правового статуса журналистов, а также обучению сотрудников правоохранительных органов при взаимодействии с представителями СМИ во время массовых беспорядков и т.д.

Вместе с тем, Министерство напоминает, что деятельность журналистов и представителей СМИ осуществляется в рамках законодательства РК, а также Правил деятельности журналиста (представителя СМИ), присутствующего на мирных собраниях и Регламента защиты прав журналистов при нарушении их прав.

«В случае если, журналист обнаружит, что его права нарушаются он всегда может обратится в Министерство за их защитой. Со своей же стороны Министерство всегда готово оказать содействие в защите прав журналистов и осуществление ими профессиональной деятельности», - говорится в сообщении МИОР.


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#СМИ   #Общество   #МИОР  
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