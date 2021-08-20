МИОР расширяет сотрудничество для противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня был подписан Меморандум о сотрудничестве между проектным офисом «Adaldyq alany» Министерства информации и общественного развития РК и ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация «Даму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Во встрече приняли участие руководитель аппарата МИОР РК Айжан Шайназарова, руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» Тимур Джумурбаев, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Шахмардан Байманов, председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас и представители ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация «Даму».

Сотрудничество предусматривает развитие совместных усилий по продвижению нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям.

Будут проведены образовательные тренинги для молодежных и студенческих организаций, созданы социальные видеоролики на тему противодействия коррупции, а также объявлены конкурсы по написанию эссе и рисунков с целью поддержки творческой молодежи.

Данные инициативы направлены на вовлечение молодежи в процесс формирования антикоррупционной культуры.

«Сегодня именно молодежь очень часто формирует тенденции в общественном поле. Нам важно, чтобы современная молодежь придерживалась принципа «нулевой терпимости» к коррупционным правонарушениям. Это актуально и для студенческой, и для рабочей молодёжи», - отметил руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» Т.Джумурбаев.

Подписание документа состоялось в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционной культуры у молодежи», реализуемого при поддержки НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».