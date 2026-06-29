Минздраву Казахстана поручили развитие цифровых систем здравоохранения

Правительство Казахстана внесло изменения в положение о Министерстве здравоохранения. Соответствующее постановление предусматривает новые функции ведомства в области цифровизации, а также гражданской обороны и мобилизационной подготовки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из ключевых направлений станет развитие цифрового здравоохранения. Министерство будет создавать и обеспечивать работу медицинских цифровых систем и сервисов, утверждать требования к ним, а также устанавливать правила подключения баз данных с персональной медицинской информацией.

Кроме того, Минздрав будет определять, какие государственные органы должны передавать сведения в систему обязательного социального медицинского страхования и Национальный электронный паспорт здоровья. Ведомство также займется реализацией программы цифровой трансформации отрасли и ведением государственной цифровой системы в области биологической безопасности.

С 22 июня 2026 года Министерству также переданы новые функции в сфере гражданской обороны и мобилизационной подготовки. В частности, оно будет разрабатывать планы гражданской обороны и действий при чрезвычайных ситуациях, организовывать бронирование военнообязанных, участвовать в командно-штабных учениях, обеспечивать создание запасных пунктов управления и проводить противопожарные мероприятия в подведомственных организациях.

Еще одна группа полномочий вступит в силу с 1 января 2027 года. Они касаются формирования и хранения мобилизационного резерва. Министерство будет определять потребность в материальных ценностях для выполнения мобилизационных задач, размещать заказы на их поставку, организовывать хранение и обновление запасов, а также вносить предложения по их использованию и передаче.

В целом изменения направлены на усиление роли Министерства здравоохранения в цифровизации отрасли, обеспечении готовности системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям и выполнении задач в период мобилизации.

Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года, при этом отдельные нормы начали действовать с 22 июня 2026 года, а часть полномочий вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее стало известно, что доходы организаций здравоохранения в Казахстане превысили 4,2 трлн тенге.