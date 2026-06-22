Доходы организаций здравоохранения в Казахстане превысили 4,2 трлн тенге

В 2025 году организации здравоохранения и социального обслуживания населения Казахстана сформировали текущие доходы в объеме 4,225 трлн тенге при расходах на уровне 4,149 трлн тенге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно опубликованным данным, наибольшая доля доходов пришлась на деятельность больниц - 2,200 трлн тенге, или 52,5% от общего объема. Далее следуют общая врачебная практика (667,1 млрд тенге), прочая деятельность в сфере здравоохранения (663,7 млрд тенге), а также специализированная врачебная практика (235,9 млрд тенге). Существенную долю также занимают социальные услуги и стоматологическая деятельность.

Ключевую долю расходов составляют затраты на оплату труда и содержание персонала - 2,144 трлн тенге, или 51,7% от общего объема. На приобретенные услуги направлено 603,1 млрд тенге, тогда как остальная доля расходов в совокупности превысили 1,4 трлн тенге.

В региональном разрезе крупнейшие объемы доходов зафиксированы в Алматы (792,2 млрд тенге), Астане (671,6 млрд тенге) и Туркестанской области (265,4 млрд тенге). Далее следуют Шымкент, Карагандинская и Алматинская области.

При этом в ряде регионов расходы превышали доходы, в их числе Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области.

Ранее Бюро национальной статистики опубликовало данные о финансовых показателях организаций образования, зафиксировав рост доходов и расходов в 2025 году.