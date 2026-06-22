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    Доходы организаций здравоохранения в Казахстане превысили 4,2 трлн тенге

    В 2025 году организации здравоохранения и социального обслуживания населения Казахстана сформировали текущие доходы в объеме 4,225 трлн тенге при расходах на уровне 4,149 трлн тенге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Согласно опубликованным данным, наибольшая доля доходов пришлась на деятельность больниц - 2,200 трлн тенге, или 52,5% от общего объема. Далее следуют общая врачебная практика (667,1 млрд тенге), прочая деятельность в сфере здравоохранения (663,7 млрд тенге), а также специализированная врачебная практика (235,9 млрд тенге). Существенную долю также занимают социальные услуги и стоматологическая деятельность.

    Ключевую долю расходов составляют затраты на оплату труда и содержание персонала - 2,144 трлн тенге, или 51,7% от общего объема. На приобретенные услуги направлено 603,1 млрд тенге, тогда как остальная доля расходов в совокупности превысили 1,4 трлн тенге.

    В региональном разрезе крупнейшие объемы доходов зафиксированы в Алматы (792,2 млрд тенге), Астане (671,6 млрд тенге) и Туркестанской области (265,4 млрд тенге). Далее следуют Шымкент, Карагандинская и Алматинская области.

    При этом в ряде регионов расходы превышали доходы, в их числе Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области.

    Ранее Бюро национальной статистики опубликовало данные о финансовых показателях организаций образования, зафиксировав рост доходов и расходов в 2025 году.

     

    Здравоохранение Статистика Минздрав РК
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор