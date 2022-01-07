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    19:31, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Минздравом РК выявлена циркуляция омикрон-штамма коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане и Алматы выявлен омикрон-штамм коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    6 января 2022 года лабораторией молекулярно-генетических исследований филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по городу Нур-Султану завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов.

    По результатам генотипирования в 8 (8,3%) образцах обнаружен новый вариант коронавируса Омикрон , в том числе семь в городе Алматы и один в городе Нур-Султане.

    В 71% образцов определен «Дельта», в 16% «Дельта плюс» варианты штамма коронавируса, в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма коронавируса.

    Особенностями варианта «Омикрон» является высокая заразность (коэффициент распространенности, который равен 1:5), повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях (именно туда вирус попадает первоначально) «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта».

    Единственным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и своевременная ревакцинация против COVID-19.

    Вместе с тем, для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д.

    По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 января 2022 года «Омикрон» штамм SARS-CoV-2 выявлен в 126 странах мира.


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