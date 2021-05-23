Минздрав вернулся к прежнему формату информирования по смертности от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав РК прокомментировал статистику по заболеваемости и смертности от КВИ, передает МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения РК в начале мая 2021 года опубликовало окончательные официальные данные по смертности от КВИ за 2020 год, сформированные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому поанировнаию и реформам на основании данных трех источников из информационных систем государственных органов (МЗ РК, МЮ РК, БНС АСПИР). Ежегодно данная процедура согласно утвержденному Плану статистических работ завершается в конце апреля текущего года за предыдущий год. Также отдельно были указаны оперативные данные министерства по заболеваемости и смертности от КВИ за 4 месяца текущего года и за последние сутки. Вместе с тем, ВОЗ рекомендует публиковать статистические данные по количеству зарегистрированных случаев заболевших и умерших от КВИ начиная с первых дней регистрации КВИ по текущий день с нарастанием. В этой связи, министерство вернулось к прежнему формату предоставления информации по заболеваемости и смертности от КВИ на официальном ресурсе МЗ РК с указанием показателей заболеваемости и смертности по нарастающей с 13 марта 2020 года и с учетом окончательных данных 2020 года по смертности от КВИ», - говорится в распространенном сообщении Минздрава.

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2020 года количество умерших от КВИ составило 4 729 человек, из них от КВИ+ - 1 783, от КВИ- - 2 946.

По оперативным данным министерства, количество умерших от КВИ за 4 месяца 2021 года и 20 дней мая 2021 года с нарастанием составило 2 373 человека, из них от КВИ+ - 1 984, от КВИ- - 389.