Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей после приема препарата «Док-1 макс»

27 Декабря 2022, 14:54

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Минздрав Узбекистана сообщает, что в индийском препарате от гриппа «Док-1 макс», после приема которого скончались 18 детей, обнаружено токсичное вещество этиленгликоль, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Проверка специальной рабочей группы Минздрава подтвердила, что после приема сиропа «Док-1 макс» был госпитализирован 21 ребенок с острыми респираторными заболеваниями,18 из них скончались.

По данным ведомства, таблетки и сироп «Док-1 макс», произведенные индийской Marion Biotech Pvt. Ltd, были зарегистрированы в Узбекистане в 2012 году и с того же года выпущены в продажу. Согласно данным Агентства по развитию фармацевтической сети, каждая серия препарата проверялась и ей выдавался сертификат соответствия. В Узбекистан лекарство импортирует компания Quramax Medical.

Сообщается, что скончавшиеся дети до поступления в больницу принимали препарат в домашних условиях вместе с другими лекарствами на протяжении 2−7 дней по 3−4 раза в день в дозировке 2,5−5 мл.

«Естественно, это считается гораздо большим количеством, чем норма для ребенка. Всем детям препарат давали без рецепта врачей. Поскольку основным веществом в лекарственном средстве является парацетамол, сироп «Док-1 макс» неправильно применялся родителями как средство от простуды самостоятельно или по рекомендации аптечных продавцов. Это привело к дальнейшему ухудшению состояния пациентов», - отметили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что парацетамол допустимо применять только при температуре тела выше 38−38,5 градусов 1 или 2 раза в день в дозировке 100−125 мг для детей в возрасте до 1 года, 200 мг - до 3 лет, 250 мг – до 5 лет. Если температура тела в норме, применять это лекарственное средство категорически запрещено.

«Кроме того, проведенные лабораторные исследования выявили наличие этиленгликоля в составе этой серии сиропа «Док-1 макс». Это вещество токсично, его 95-процентный раствор при применении 1−2 мл/кг вызывает серьезные изменения в здоровье пациента, а именно рвоту, потерю сознания, приступ эпилепсии, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность», - сообщили в Минздраве.

По результатам проверки за халатное отношение к служебным обязанностям, несвоевременный анализ смерти детей и непринятие необходимых мер 7 должностных лиц освобождены от должностей и к ряду специалистов применены меры дисциплинарной ответственности.

В ведомстве добавили, что все собранные документы отправлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Таблетки и сироп «Док-1 макс» изъяты из всех аптек в Узбекистане. Минздрав в очередной раз призвал родителей приобретать в аптеках только лекарства, выписанные врачами.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс».