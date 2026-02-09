РУ
    12:26, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Минздрав предлагает обновить правила учета в системе ОСМС для неработающих граждан

    Министерство здравоохранения Республики Казахстан предложило поправки в правила учета получателей медицинских услуг и распределения взносов в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает агентство Kazinform.

    Медицинские услуги, врачи, медицина, больницы
    Фото: freepik.com

    Проект устанавливает новые правила учета застрахованных и распределения взносов в системе ОСМС.

    — Изменения направлены на повышение точности и прозрачности бюджетного планирования без каких-либо ограничений прав граждан на медицинскую помощь, — говорится в документе.

    Закон об ОСМС ранее предусматривал, что государство оплачивает страховые взносы за неработающих граждан, если они находятся в кризисной ситуации и не делали пенсионные отчисления на протяжении последних трёх месяцев.

    — Теперь предлагается уточнить территориальную принадлежность таких лиц, которая будет определяться по месту их постоянной регистрации, это позволит корректно учитывать расходы и распределять финансовую нагрузку между регионами, — подчеркнули в документе.

    В Минздраве подчеркнули, что изменения не влияют на доступ граждан к медицинской помощи. Лица, относящиеся к категории социально уязвимых, уже застрахованы в системе ОСМС и имеют право на получение полного объема медицинских услуг — от первичной помощи до специализированного лечения.

    — Предлагаемые изменения носят технический и уточняющий характер, направлены на улучшение управляемости системы. Государство продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению медицинской помощи тем, кто в ней особенно нуждается, — уточняется в документе.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 февраля.

    Теги:
    ОСМС Общество Минздрав РК
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
