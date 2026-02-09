Минздрав предлагает обновить правила учета в системе ОСМС для неработающих граждан

Проект устанавливает новые правила учета застрахованных и распределения взносов в системе ОСМС.

— Изменения направлены на повышение точности и прозрачности бюджетного планирования без каких-либо ограничений прав граждан на медицинскую помощь, — говорится в документе.

Закон об ОСМС ранее предусматривал, что государство оплачивает страховые взносы за неработающих граждан, если они находятся в кризисной ситуации и не делали пенсионные отчисления на протяжении последних трёх месяцев.

— Теперь предлагается уточнить территориальную принадлежность таких лиц, которая будет определяться по месту их постоянной регистрации, это позволит корректно учитывать расходы и распределять финансовую нагрузку между регионами, — подчеркнули в документе.

В Минздраве подчеркнули, что изменения не влияют на доступ граждан к медицинской помощи. Лица, относящиеся к категории социально уязвимых, уже застрахованы в системе ОСМС и имеют право на получение полного объема медицинских услуг — от первичной помощи до специализированного лечения.

— Предлагаемые изменения носят технический и уточняющий характер, направлены на улучшение управляемости системы. Государство продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению медицинской помощи тем, кто в ней особенно нуждается, — уточняется в документе.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 февраля.