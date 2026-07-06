Минздрав усилил экспертное сопровождение службы родовспоможения в Жамбылской области

За три дня ведущие специалисты страны посетили 14 медорганизаций Жамбылской области, консультировали пациентов и помогали врачам разбирать сложные случаи, передает корреспондент агентства Kazinform.

На днях Жамбылскую область посетила группа экспертов Министерства здравоохранения. В регион прибыли акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и эпидемиологи из ведущих республиканских и городских медицинских организаций.

В состав группы вошли специалисты Национального центра материнства и детства UMC, Национального научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, Национального центра общественного здравоохранения, а также организаций родовспоможения Алматы и Шымкента.

Как сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области, главной целью визита коллег стало оказание организационно-методической и практической помощи службам акушерства, гинекологии и клинической эпидемиологии.

За три дня специалисты побывали в 14 медицинских организациях. В их числе четыре стационара областного центра, пять городских поликлиник, центральные районные больницы Шуского, Таласского, Сарысуского, Байзакского районов и района имени Турара Рыскулова, а также медицинский колледж Тараза.

Работа шла не только в формате совещаний. Эксперты проводили клинические обходы, консультировали пациентов, вместе с местными врачами разбирали сложные случаи и определяли дальнейшую тактику лечения. Отдельное внимание уделили тяжелым пациентам — к их ведению подключались ведущие реаниматологи страны.

Кроме того, специалисты проводили мастер-классы прямо на рабочих местах и делились с региональными медиками практическим опытом. Для врачей и среднего медперсонала также организовали образовательные семинары по современным подходам в акушерстве и клинической эпидемиологии. Их участниками стали более 140 медицинских работников области.

Итоги визита подвели на совещании с руководителями медицинских организаций региона. Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РК Магрипа Ембергенова и руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Сержан Назарбек отметили, что службе родовспоможения необходимо и дальше укреплять кадровый потенциал.

Также была обозначена необходимость реновации областного перинатального центра. В управлении здравоохранения подчеркнули, что он остается ключевым звеном системы родовспоможения региона.

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