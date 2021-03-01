Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения РК сформирован прогноз эпидситуации с учетом вакцинации. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой на расширенном заседании коллегии Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством с учетом результатов вакцинации населения против коронавирусной инфекции сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года», - сказал Алексей Цой.

Министр отметил, что согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима, а также соблюдение социальной дистанции обеспечит стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и является альтернативой самоизоляции и карантину.

«Для обеспечения готовности системы здравоохранения вероятным внешним вызовам нами принимаются меры по повышению качества предоставляемых медицинских услуг. С этой целью усилен контроль в сфере оказания медицинских услуг субъектами здравоохранения», - добавил Алексей Цой.

По его словам, усилен контроль в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Для институционального обеспечения контроля качества медицинских услуг, а также реализации мер по осуществлению фармацевтического контроля в 2020 году создан Комитет медицинского и фармацевтического контроля.

В 2020 году Комитетом рассмотрено 3386 обращений граждан в сфере качества медицинских услуг, привлечено к административной ответственности 159 субъектов здравоохранения на сумму 8,5 млн тенге, допущено к клинической деятельности более 107 тысяч медработников, аккредитовано 120 субъектов здравоохранения.

«Наряду с этим, разработаны правила временной регистрации вакцин, ускорены процедуры регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования», - резюмировал Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане.