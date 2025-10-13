Минздрав: С 2021 года поток медицинских туристов в Казахстан увеличился в пять раз

Казахстан становится новым центром медицинского туризма

В Казахстане стремительно растет поток медицинских туристов. По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, еще несколько лет назад Казахстан только формировал направление медицинского туризма, а сегодня уверенно закрепился как региональный лидер.

— Всего несколько лет назад мы скромно говорили о потенциале медицинского туризма. Сегодня могу сказать с уверенностью — потенциал стал реальностью. Казахстан становится новым центром медицинского туризма на карте мира, — отметила министр.

Фото: Марал Кужубаева / Kazinform

За пять лет поток медицинских туристов вырос в пять раз. Особенно заметен рост из Китая — в 24 раза, из Индии — в 40, из Турции — втрое. География пациентов расширилась до 50 стран мира. Казахстан предлагает медицинские услуги высокого уровня по доступным ценам: стоимость диагностики и операций здесь в 5–10 раз ниже, чем в США и странах Европы. Девять отечественных клиник уже получили международную аккредитацию JCI, а национальная система аккредитации полностью соответствует международным требованиям.

Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по развитию высокотехнологичной медицины. В стране обеспечена доступность по 80 видам высокотехнологичной медицинской помощи, включая протонную и гамма-терапию, нейромодуляцию и робот-ассистированные операции. Кардиохирургическая служба Казахстана входит в тридцатку лучших в мире. Только в одной из ведущих казахстанских кардиохирургических клиник проведено 86 трансплантаций сердца, 17 пересадок легких и 460 имплантаций устройств искусственного левого желудочка.

— Мы предлагаем миру то, что ему нужно. Высокое качество, доступные цены и радушный прием теперь ассоциируются с Казахстаном. Казахстан — страна, которая неуклонно ориентируется на клинические протоколы на основе доказательной медицины, стандарты организаций медицинской помощи с учетом международных рекомендаций. Медицинские организации страны широко известны за пределами Казахстана благодаря высоким стандартам и передовым методам в различных областях хирургии, — подчеркнула министр.

Фото: Марал Кужубаева / Kazinform

Высокие технологии, трансплантология и онкология

За последние годы в Казахстане активно развиваются новые направления: протонная и клеточно-иммунная терапия, технологии ядерной медицины, использование искусственного интеллекта в диагностике. Казахстан — единственная страна Центральной Азии, обеспечивающая широкий доступ к ПЭТ-диагностике: в стране установлено 14 ПЭТ-сканеров, функционируют 11 центров ядерной медицины, производится 10 видов радиофармпрепаратов.

Отдельное внимание уделяется вопросам материнства и детства. В рамках госпрограммы с 2021 года проведено 20 тысяч процедур ЭКО, а ежегодно осуществляется до двух тысяч хирургических коррекций врожденных аномалий у новорожденных. Казахстанские врачи первыми в регионе освоили фетальную хирургию, а внедрение роботизированных систем эндопротезирования позволило снизить травматичность операций и ускорить восстановление пациентов.

Санаторно-курортный потенциал и международное сотрудничество

Еще одним конкурентным преимуществом Казахстана министр назвала уникальные природно-лечебные ресурсы страны.

Санаторно-курортные организации ежегодно посещают около полумиллиона человек. В ближайшие годы планируется увеличить этот показатель за счет создания природно-медицинских кластеров и продвижения бренда «Kazakhstan Health Travel». После сложных операций пациенты смогут проходить полное восстановление в санаториях, где сочетаются природные факторы и современные технологии.

Фото: Марал Кужубаева / Kazinform

Важным итогом конференции стало подписание соглашений о взаимной поддержке между Министерством здравоохранения и Министерством туризма и спорта, а также меморандума между Минздравом и Казахстанской ассоциацией медицинского туризма. Эти документы направлены на расширение сотрудничества между государственными и частными структурами, поддержку гражданского общества и развитие медицинского экспорта.

Фото: Марал Кужубаева / Kazinform

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге отметил высокий интерес французских компаний к участию в казахстанских медицинских проектах, особенно в сфере онкологии и телемедицины.

— Мы видим огромный потенциал рынка Казахстана и готовы участвовать в строительстве новых больниц и оснащении клиник современным оборудованием. Правительство страны демонстрирует решимость обеспечить населению самое высокое качество здравоохранения, — подчеркнул он.

Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич также заявила, что европейские пациенты пока мало знакомы с возможностями Казахстана, но интерес растет.

— Я думаю, у Казахстана очень большой потенциал. Я сама использовала медицинские услуги здесь, и я очень довольна. Здесь очень хорошие врачи, высокий уровень медицины и доступные цены. Европе нужно просто лучше узнать об этих возможностях, — отметила она.

Отметим, международная научно-практическая конференция «Здравоохранение Казахстана: лекарства и инновационные технологии. Опыт и перспективы» проходит в столице впервые. Она посвящена вопросам медицинского туризма, фармацевтической индустрии и внедрению инновационных технологий в здравоохранение.

Мероприятие собрало более 500 участников — представителей 30 дипломатических миссий, международных организаций, ведущих медицинских экспертов, агентов и байеров из 13 стран мира — от Индии и ОАЭ до Германии и Великобритании.