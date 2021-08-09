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Минздрав РК: 1 981 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии
9 Августа 2021 08:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 186 человека (–109 382 + и 3 804 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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В стационарах находятся 31 504 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 81 682 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 981 пациент,
в состоянии крайней степени тяжести – 402 пациента, на аппарате ИВЛ – 192 пациента.
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