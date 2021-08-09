+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минздрав РК: 1 981 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

9 Августа 2021 08:33
Поделиться:
Минздрав РК: 1 981 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 186 человека (–109 382 + и 3 804 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Новости по теме
Имам опроверг информацию о том, что коронавирус – божья кара
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя Вакцинация: считается ли грехом в исламе дезинформация 140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
В стационарах находятся 31 504 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 81 682 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 981 пациент,
в состоянии крайней степени тяжести – 402 пациента, на аппарате ИВЛ – 192 пациента.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Имам опроверг информацию о том, что коронавирус – божья кара
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Вакцинация: считается ли грехом в исламе дезинформация
140 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
3 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
4 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
5 Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
6 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Читайте также
76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зафиксировано в РК
Коронавирус: почти все регионы Казахстана - в «красной» зоне
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив