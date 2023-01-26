Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Минздрав поддерживает строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане

26 Января 2023, 16:37
Минздрав поддерживает строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда начнут строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане - на этот вопрос ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давно этот вопрос поднимается, из-за дороговизны данный проект не реализован. Мы, Министерство здравоохранения, поддерживаем этот проект в рамках будущих бюджетов. В мае будем защищать трехлетний бюджет, мы внесем заявку в Министерство финансов», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Ранее экс-депутат Мажилиса Зарина Камасова направила заместителю Премьер-Министра РК Алтаю Кульгинову запрос о необходимости строительства в Астане Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.


Новости по теме
Факт продажи медиками новорожденной девочки прокомментировала Ажар Гиният
СуперЦОН появится в Астане
Темпами строительства оптоволоконных магистралей недоволен Премьер-Министр РК
Теги:
Читайте также
Факт продажи медиками новорожденной девочки прокомментировала Ажар Гиният
СуперЦОН появится в Астане
Темпами строительства оптоволоконных магистралей недоволен Премьер-Министр РК
По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка
Ажар Гиният заявила, что ее личные данные незаконно использовали в петиции
Сенат одобрил ратификацию соглашения о единых правилах обращения медизделий в ЕАЭС
Ерболат Досаев высказался о сносе панельных домов
Сотрудников КНБ задержали по подозрению в пытках заключенных в СИЗО Астаны
Новости партнеров
Популярное
1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
4 Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан
5 Глава государства провел заседание Совета Безопасности

Лента новостей