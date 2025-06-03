РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Минздрав РК планирует ввести черный список поставщиков медикаментов

    Министерство здравоохранения РК приступило к разработке механизма формирования реестра недобросовестных поставщиков лекарственных средств и медицинских изделий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    склад, товары, лекарства
    Фото: Правительство РК

    Поводом для инициативы стали обращения пациентов с онкологическими заболеваниями, не получивших необходимый препарат — Кабозантиниб, несмотря на проведенный тендер.

    — В адрес министерства поступали обращения от пациентов, которые не получили указанный препарат. Поставщик, с которым был заключен договор, не исполнил взятые на себя обязательства. В связи с этим договор с компанией был расторгнут в одностороннем порядке, и в ближайшее время планируется проведение нового тендера, — пояснил Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в отношении компании-поставщика предусмотрены меры ответственности.

    — Поставщик понесет определенные издержки за нарушение договорных условий, — уточнил он.

    Кроме того, как отметил вице-министр, по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой, министерству и СК «Фармация» рекомендовано разработать действенные механизмы реагирования на подобные ситуации. Одним из ключевых предложений стало введение реестра поставщиков, систематически нарушающих договорные обязательства.

    — В настоящее время ведется работа над формированием соответствующего списка. В ближайшее время будут анонсированы поправки в отраслевые приказы, направленные на создание так называемого «черного списка», — сообщил Нурлыбаев.

    Он также подчеркнул, что изменения коснутся не только поставщиков лекарственных средств, но и всех участников системы государственных закупок, работающих с медицинскими изделиями и препаратами.

    Ранее в Минздраве сообщили, что цены на лекарства могут снизиться до 30%.

    Кроме того, в Казахстане планируют упростить регистрацию импортных лекарств.

    Теги:
    Госзакупки Здравоохранение Лекарства Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают