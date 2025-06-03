Минздрав РК планирует ввести черный список поставщиков медикаментов

Поводом для инициативы стали обращения пациентов с онкологическими заболеваниями, не получивших необходимый препарат — Кабозантиниб, несмотря на проведенный тендер.

— В адрес министерства поступали обращения от пациентов, которые не получили указанный препарат. Поставщик, с которым был заключен договор, не исполнил взятые на себя обязательства. В связи с этим договор с компанией был расторгнут в одностороннем порядке, и в ближайшее время планируется проведение нового тендера, — пояснил Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в отношении компании-поставщика предусмотрены меры ответственности.

— Поставщик понесет определенные издержки за нарушение договорных условий, — уточнил он.

Кроме того, как отметил вице-министр, по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой, министерству и СК «Фармация» рекомендовано разработать действенные механизмы реагирования на подобные ситуации. Одним из ключевых предложений стало введение реестра поставщиков, систематически нарушающих договорные обязательства.

— В настоящее время ведется работа над формированием соответствующего списка. В ближайшее время будут анонсированы поправки в отраслевые приказы, направленные на создание так называемого «черного списка», — сообщил Нурлыбаев.

Он также подчеркнул, что изменения коснутся не только поставщиков лекарственных средств, но и всех участников системы государственных закупок, работающих с медицинскими изделиями и препаратами.

Ранее в Минздраве сообщили, что цены на лекарства могут снизиться до 30%.

Кроме того, в Казахстане планируют упростить регистрацию импортных лекарств.