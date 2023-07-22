Минздрав опроверг слухи о запрете ввозить Apple Watch с функцией измерения пульса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В некоторых новостных Telegram-каналах пишут о том, что Министерство здравоохранения РК запретило ввоз в страну смарт-часов Apple Watch с функциями измерения пульса и снятия ЭКГ. В самом ведомстве эту информацию опровергли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.



Как пишут в Казнете, запрет, предположительно, связан с тем, что Минздрав счел смарт-часы медицинским оборудованием, для ввоза которого необходимо особое регулирование.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, все это неправда.

«Со стороны Министерства здравоохранения ограничений на ввоз Apple Watch на территорию Республики Казахстан не имеется. Представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан 5 июня 2023 года провели встречу с руководителем департамента Apple по связям с государственными органами в регионах СНГ, Ближнего Востока, Африки Эсра Кони (Esra Köni). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества с компанией Apple. Также казахстанской стороной был поднят вопрос касательно доступности на территории Казахстана сервисов уведомления о нерегулярном ритме (AFib) и приложения ЭКГ, доступных на Apple Watch. Министерством здравоохранения Республики Казахстан было предложено рассмотреть вопрос активации данных функций для пользователей на территории Казахстана. Представители компании Apple заверили, что в сентябре месяце планируется обновление программного обеспечения, после чего сервисы уведомления о нерегулярном ритме (AFib) и приложение ЭКГ будут доступны на территории Казахстана. Казахстанская сторона также заверила, что при личном использовании Apple Watch с функциями измерения пульса и снятия кардиограммы регистрация в качестве медицинского изделия не требуется», — сказано в комментарии ведомства.