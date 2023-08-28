Минздрав назвал болезни сердца, от которых чаще всего умирают казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с начала года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 8,5%, в том числе ишемическая болезнь сердца снизилась на 12%, острый инфаркт миокарда - на 5 %, стенокардия - на 10%, инсульты- на 13,5%, при этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество операций на открытом сердце возросло по стране на 7,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.



Как отмечают в Министерстве здравоохранения, в республике сегодня функционируют 44 центра чрескожного вмешательства, в текущем году открыты еще 3 центра ЧКВ в Костанайской, Туркестанской областях. Вместе с тем, в рамках реализации Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения планируется открытие еще 12 центров чрескожного коронарного вмешательства в Карагандинской, Туркестанской, Павлодарской областях и область Абай, а также с целью раннего выявления заболеваний сердца и профилактики хронической сердечной недостаточности будет открыто 14 кабинетов ХСН на амбулаторно-поликлиническом уровне до конца текущего года.

С начала года выполнено 6 148 операций на открытом сердце, количество интервенционных вмешательств на сердце увеличилась на 14%, составив более 55 000 вмешательств, что на 6 500 больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, где проводятся трансплантации сердца и легких. За последние 10 лет на базе ННКЦ проведено 86 операций по пересадке донорского сердца. Кроме того, в июле текущего года впервые в стенах НАО «Центр Сердца Шымкент» и АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» успешно была проведена трансплантация сердца двум пациентам.

Казахстанские врачи успешно устраняют различные патологии сердца, среди которых одна из наиболее распространенных и опасных является ишемическая болезнь сердца. ИБС — ведущая причина смертности людей после 40 лет во всем мире.

Консервативное лечение нарушений функционирования сердечно-сосудистой системы в большинстве случаев малоэффективно, поэтому врачи прибегают к хирургическому вмешательству. Среди основных диагнозов, требующих проведения оперативного лечения – ИБС, инфаркт миокарда и атеросклероз.

Существенный прогресс в области кардиологии и кардиохирургии РК достигнут благодаря реализации целевых индикаторов, обозначенных в Дорожной карте по совершенствованию оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме, хронической сердечной недостаточности, атеросклерозе.