Минздрав Казахстана внедрит рейтинг санитарного благополучия предприятий
Новая информационная система позволяет видеть санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране практически в режиме реального времени, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Сегодня специалисты могут оперативно получать следующие данные в цифровом формате:
• об охвате населения вакцинацией;
• движении вакцин;
• лабораторных исследованиях;
• выявлении небезопасной продукции;
• санитарном состоянии объектов.
В модуле вакцинации уже содержатся сведения о 4 616 180 вакцинированных гражданах, что позволяет своевременно выявлять снижение охвата профилактическими прививками и координировать работу регионов.
Полная цифровая прослеживаемость движения вакцин на всех этапах снижает риски потерь, нецелевого использования и повышает эффективность контроля за расходованием бюджетных средств.
В перспективе министерство планирует внедрить рейтинг санитарного благополучия объектов, чтобы жители могли ориентироваться на объективную информацию при выборе предприятий общественного питания, детских организаций и других объектов.
Ранее Kazinform сообщал о том, что Казахстан первым среди стран СНГ создал единую цифровую экосистему санэпиднадзора.