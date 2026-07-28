Минздрав Казахстана внедрит рейтинг санитарного благополучия предприятий

Новая информационная система позволяет видеть санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране практически в режиме реального времени, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Сегодня специалисты могут оперативно получать следующие данные в цифровом формате:

• об охвате населения вакцинацией;

• движении вакцин;

• лабораторных исследованиях;

• выявлении небезопасной продукции;

• санитарном состоянии объектов.

Инфографика: Министерство здравоохранения РК

В модуле вакцинации уже содержатся сведения о 4 616 180 вакцинированных гражданах, что позволяет своевременно выявлять снижение охвата профилактическими прививками и координировать работу регионов.

Полная цифровая прослеживаемость движения вакцин на всех этапах снижает риски потерь, нецелевого использования и повышает эффективность контроля за расходованием бюджетных средств.

В перспективе министерство планирует внедрить рейтинг санитарного благополучия объектов, чтобы жители могли ориентироваться на объективную информацию при выборе предприятий общественного питания, детских организаций и других объектов.

Ранее Kazinform сообщал о том, что Казахстан первым среди стран СНГ создал единую цифровую экосистему санэпиднадзора.

