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    Минздрав Казахстана внедрит рейтинг санитарного благополучия предприятий

    Новая информационная система позволяет видеть санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране практически в режиме реального времени, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Внедрение лабораторных информационных систем в работе санитарно-эпидемиологических лабораторий
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    Сегодня специалисты могут оперативно получать следующие данные в цифровом формате:

    • об охвате населения вакцинацией;
    • движении вакцин;
    • лабораторных исследованиях;
    • выявлении небезопасной продукции;
    • санитарном состоянии объектов.

    Рейтинг санитарного благополучия предприятий
    Инфографика: Министерство здравоохранения РК

    В модуле вакцинации уже содержатся сведения о 4 616 180 вакцинированных гражданах, что позволяет своевременно выявлять снижение охвата профилактическими прививками и координировать работу регионов.

    Полная цифровая прослеживаемость движения вакцин на всех этапах снижает риски потерь, нецелевого использования и повышает эффективность контроля за расходованием бюджетных средств.

    В перспективе министерство планирует внедрить рейтинг санитарного благополучия объектов, чтобы жители могли ориентироваться на объективную информацию при выборе предприятий общественного питания, детских организаций и других объектов.

    Ранее Kazinform сообщал о том, что Казахстан первым среди стран СНГ создал единую цифровую экосистему санэпиднадзора.

    Здравоохранение Здоровье Рейтинг Санэпидконтроль Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор