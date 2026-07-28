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    Казахстан первым среди стран СНГ создал единую цифровую экосистему санэпиднадзора

    Министерство здравоохранения Казахстана завершило один из крупнейших проектов цифровой трансформации санитарно-эпидемиологической службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Казахстан первым среди стран СНГ создал единую цифровую экосистему санэпиднадзора
    Фото: Управление делами Президента РК

    По данным Минздрава, Казахстан стал первой страной СНГ, где создана единая цифровая экосистема санитарно-эпидемиологического надзора.

    Новая платформа объединила государственный санитарно-эпидемиологический контроль, медицинские осмотры работников декретированных профессий, лабораторные исследования, производственный контроль на предприятиях и мониторинг вакцинации населения.

    Как отметили в министерстве, ранее данные хранились в разных информационных системах, а значительная часть процессов велась вручную. Теперь вся информация собирается и анализируется на единой платформе в режиме реального времени.

    Ожидается, что это позволит не только оперативнее реагировать на санитарно-эпидемиологические риски, но и выявлять потенциальные угрозы до возникновения чрезвычайных ситуаций.

    Напомним, теперь в Казахстане публикации в СМИ могут стать основанием для проверки СЭС.


    Здравоохранение Технологии Казахстан Медицина Санэпидконтроль Общество СНГ Минздрав РК Цифровизация
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор