Казахстан первым среди стран СНГ создал единую цифровую экосистему санэпиднадзора
Министерство здравоохранения Казахстана завершило один из крупнейших проектов цифровой трансформации санитарно-эпидемиологической службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным Минздрава, Казахстан стал первой страной СНГ, где создана единая цифровая экосистема санитарно-эпидемиологического надзора.
Новая платформа объединила государственный санитарно-эпидемиологический контроль, медицинские осмотры работников декретированных профессий, лабораторные исследования, производственный контроль на предприятиях и мониторинг вакцинации населения.
Как отметили в министерстве, ранее данные хранились в разных информационных системах, а значительная часть процессов велась вручную. Теперь вся информация собирается и анализируется на единой платформе в режиме реального времени.
Ожидается, что это позволит не только оперативнее реагировать на санитарно-эпидемиологические риски, но и выявлять потенциальные угрозы до возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, теперь в Казахстане публикации в СМИ могут стать основанием для проверки СЭС.