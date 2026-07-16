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    Минздрав Казахстана предложил ввести новые правила предоставления инватакси

    Министерство здравоохранения РК опубликовало проект приказа «Об утверждении перечня медицинских показаний для оказания услуги инватакси лицам с инвалидностью», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инватакси
    Фото: акимат Алматы

    Проект приказа разработан и направлен на формирование единых медицинских критериев. Это позволит обеспечить единообразный подход к рассмотрению обращений граждан.

    При этом, проект не вводит новые ограничения и не отменяет действующие меры социальной поддержки. Его основная задача — нормативно закрепить единый перечень медицинских показаний, исключить различия в правоприменительной практике и обеспечить единые подходы при предоставлении услуги инватакси.

    Ожидается, что принятие приказа позволит повысить прозрачность и предсказуемость процедуры предоставления услуги как для граждан, так и для государственных органов, а также обеспечить единообразное применение законодательства на всей территории РК.

    Кроме того, документ будет способствовать совершенствованию межведомственного взаимодействия при рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением услуги инватакси, и повышению качества принимаемых решений с учетом медицинских показаний.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июля.

    Ранее в Казахстане обновили правила возмещения расходов на инватакси и санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью.

    Здравоохранение Лица с инвалидностью Минздрав РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор