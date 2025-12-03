Минздрав Казахстана пересматривает тарифы на медицинские услуги

Депутат Мажилиса Павел Казанцев поинтересовался мерами по пересмотру тарифной политики для обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций и повышения качества медицинской помощи. По его словам, по итогам летних встреч с избирателями он направил запрос в Минздрав, чтобы тарифы соответствовали реальным затратам и обеспечивали качественное оказание услуг.

— Вопросы тарифообразования не первый раз поднимаются как депутатским корпусом, так и медицинскими организациями, поскольку именно несоответствие тарифов стало одной из причин накопления значительной кредиторской задолженности в отрасли. В прошлом году Министерство здравоохранения провело комплексный анализ и выявило наименее экономически обоснованные тарифы, требующие пересмотра. В результате в 2024 году были увеличены тарифы на услуги родовспоможения на сумму 23 миллиарда тенге, что позволило данным учреждениям по итогам года погасить многолетнюю кредиторскую задолженность. И помимо этого, это выразилось в клиническом эффекте в виде снижения младенческой смертности, — ответила Акмарал Альназарова.

По ее словам, на следующий год в рамках закона об ОСМС появляются дополнительные средства.

— 103 миллиарда тенге на следующий год будет направлено на пересмотр фактически 200 видов медицинских услуг, наиболее востребованных среди населения. Вместе с тем именно эти профили из-за низких тарифов были просто закрыты на местах, и мы в рамках работы пересмотра тарифов на это направление направляем 103 миллиарда тенге. Порядка 34 миллиардов за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, остальная сумма за счет средств обязательного социального медицинского страхования. В 2025 году мы подняли тарифы и в целом новые тарифы утвердили, в том числе, допустим, на протонную терапию, на адаптивно-лучевую терапию, КТ и МТР. Все это даст в первую очередь населению в регионах возможность получать помощь. Планируется восстановить более 2700 дефицитных коек, которые были в свое время закрыты. С 1 января 2026 года новые тарифы вступят в силу. К примеру, по инфекционной службе в два раза будут увеличены тарифы, по абдоминальной хирургии — на 40 процентов, по другим терапевтическим профилям — от 40 до 85 процентов, — добавила министр.

