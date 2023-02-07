Минздрав Казахстана готов отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан находится на прямой связи с Минздравом Турецкой Республики и первым делом казахстанское ведомство выразило готовность оказать медицинскую и лекарственную помощь пострадавшим от стихии. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает МИА «Казинформ».

«Масштабы разрушительного землетрясения в Турции и многочисленные человеческие жертвы потрясли весь мир и каждого из нас до глубины души. Медицинские работники искренне скорбят вместе с дружественным турецким народом по погибшим гражданам в результате природной катастрофы. Желаем скорейшего спасения оставшихся в завалах людей, выздоровления раненых и восстановления разрушенных городов.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан находится на прямой связи с Минздравом Турецкой Республики и первым делом мы выразили готовность оказать медицинскую и лекарственную помощь пострадавшим от стихии. На данное время в Турцию вылетел отряд спасателей, в составе которых находятся медицинские работники Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. При необходимости усиления медицинской помощи с казахстанской стороны сформирована бригада врачей для отправки в пострадавшие районы Турции», - написала глава Минздрава в Facebook.

Как позже сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе Минздрава РК, в составе сформированной бригады - 125 врачей, в том числе 30 реаниматологов, 25 травматологов, 24 хирурга, 20 нейрохирурга, 16 терапевтов, прочих специалистов - 10.

Тем временем, борт с казахстанскими спасателями и медиками уже приземлились в Турции. В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители Посольства Казахстана в Турции.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3 419 человек, 20 538 раненых.

В зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника. Неравнодушные граждане на собственных машинах везут вещи первой необходимости.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев также заявлял, что Казахстан готов оказать продовольственную гуманитарную помощь Турции в связи с последствиями землетрясения.