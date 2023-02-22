Минздрав изучает качество воды для выявления возможных случаев холеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Роза Кожапова рассказала о возможной вспышке холеры в мире и готовности нашей страны к новой эпидемии. По ее словам, ведомством на постоянной основе изучается качество как питьевой воды, так и воды из открытых водоемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры в мире. Имеется ли такой риск в нашей стране с учетом того, что не все села имеют центральное водоснабжение?» - спросила журналист на брифинге в СЦК.

Руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями подтвердила, что в этом году отмечается осложнение по заболеваемости холерой в ряде стран мира. В основном это страны Африки, Сирия.

«Но если сказать по Казахстану, случаи холеры не регистрировались в течение последних 10 лет. Холера - это заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду. На постоянной основе проводится контроль качества воды как питьевой, так и воды из открытых водоемов. На открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры. На сегодняшний день по результатам исследований нет угрозы, что у нас в стране возможно будет вспышка холеры», - заявила Роза Кожапова.

Тем не менее, учитывая то, что в ряде стран регистрируются случаи холеры, на государственной границе проводится контроль, осмотр граждан, которые прибывают в страну.

«Если они заболевают, подлежат изоляции. У лиц, которые обращаются за медпомощью, уточняется анамнез. Если люди прибыли из-за рубежа и у них есть схожее заболевание, то проводятся противоэпидемиологические мероприятия и их изолируют. Однако на сегодня по результатам исследований открытых водоемов, ситуация у нас спокойная», - добавила врач.