РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:31, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Минздрав дал рекомендации казахстанцам по профилактике вируса Марбург

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан опубликовал рекомендации для населения о мерах профилактики вируса Марбург, передает агентство Kazinform.

    летучая мышь
    Фото: pixabay

    Вирус Марбург — тяжелое заболевание, часто приводящее к летальному исходу. Он был известен ранее как геморрагическая лихорадка. Основными природными хозяевами вируса считаются летучие мыши.

    Для успешной борьбы с вспышкой вируса Марбург важным условием является взаимодействие с населением. При посещении эндемических стран необходимо соблюдать профилактические меры:

    • Уточняйте эпидемическую обстановку в регионе, куда планируется поездка.
    • Избегайте контакта с инфицированными людьми.
    • Остерегайтесь диких животных, особенно тех, что обитают в африканских джунглях.
    • Не употребляйте плохо прожаренное мясо местных животных.
    • Не посещайте пещеры и рудники, где могут обитать египетские летучие мыши — бессимптомные носители вируса.
    • При первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

    Ранее комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК разъяснил, насколько усилены меры безопасности на объектах нашей страны в связи с распространением в мире опасных болезней.

    Теги:
    Африка Заболевания Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают