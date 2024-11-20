Минздрав дал рекомендации казахстанцам по профилактике вируса Марбург
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан опубликовал рекомендации для населения о мерах профилактики вируса Марбург, передает агентство Kazinform.
Вирус Марбург — тяжелое заболевание, часто приводящее к летальному исходу. Он был известен ранее как геморрагическая лихорадка. Основными природными хозяевами вируса считаются летучие мыши.
Для успешной борьбы с вспышкой вируса Марбург важным условием является взаимодействие с населением. При посещении эндемических стран необходимо соблюдать профилактические меры:
- Уточняйте эпидемическую обстановку в регионе, куда планируется поездка.
- Избегайте контакта с инфицированными людьми.
- Остерегайтесь диких животных, особенно тех, что обитают в африканских джунглях.
- Не употребляйте плохо прожаренное мясо местных животных.
- Не посещайте пещеры и рудники, где могут обитать египетские летучие мыши — бессимптомные носители вируса.
- При первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Ранее комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК разъяснил, насколько усилены меры безопасности на объектах нашей страны в связи с распространением в мире опасных болезней.