Минздрав будет отслеживать медкнижки работников онлайн в Казахстане

Система автоматически отслеживает сроки действия медицинских книжек и уведомляет работодателей о необходимости прохождения осмотров. Это позволяет оперативно отстранять сотрудников без действующих допусков и снижает риски распространения инфекций без выездных проверок.

Электронный сервис объединяет органы санитарно-эпидемиологической службы и бизнес в единой цифровой системе. В реестре уже 178 146 объектов и более 95 тысяч предпринимателей, зарегистрировано свыше 104 тысяч пользователей.

В 2025 году предприниматели загрузили 10 194 отчета о производственном контроле, по результатам которых выданы 731 рекомендация по устранению нарушений.

Систему интегрировали с государственными информационными базами, включая данные о юридических и физических лицах, разрешительные документы и учет проверок. Обмен сведениями идет в реальном времени, бумажный документооборот полностью исключен.

Аналитические дашборды помогают выявлять объекты без разрешений, формировать рейтинги регионов по своевременности отчетности и автоматически определять группы риска для проверок.

В 2026–2027 годах Минздрав планирует внедрить цифровой паспорт объекта — это единый профиль с полной историей санитарного состояния, включая результаты проверок и принятые меры.

Для граждан создадут публичный рейтинг санитарного благополучия объектов в сферах питания, образования и услуг. Для бизнеса расширят личные кабинеты с инструментами самоконтроля и электронным получением уведомлений, актов и предписаний.

Как отмечают в ведомстве, проект направлен на профилактику нарушений и повышение прозрачности надзорной деятельности.

