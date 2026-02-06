РУ
    14:47, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Минздрав будет отслеживать медкнижки работников онлайн в Казахстане

    Министерство здравоохранения Казахстана перевело контроль за личными медицинскими книжками работников в цифровой формат через сервис «Санитарно-эпидемиологический надзор» (СПП СЭН) на платформе e-SEN, передает агентство Кazinform.

    медкнижки онлайн, медкнижка
    Фото: Минздрав РК

    Система автоматически отслеживает сроки действия медицинских книжек и уведомляет работодателей о необходимости прохождения осмотров. Это позволяет оперативно отстранять сотрудников без действующих допусков и снижает риски распространения инфекций без выездных проверок.

    Электронный сервис объединяет органы санитарно-эпидемиологической службы и бизнес в единой цифровой системе. В реестре уже 178 146 объектов и более 95 тысяч предпринимателей, зарегистрировано свыше 104 тысяч пользователей.

    В 2025 году предприниматели загрузили 10 194 отчета о производственном контроле, по результатам которых выданы 731 рекомендация по устранению нарушений.

    Систему интегрировали с государственными информационными базами, включая данные о юридических и физических лицах, разрешительные документы и учет проверок. Обмен сведениями идет в реальном времени, бумажный документооборот полностью исключен.

    Аналитические дашборды помогают выявлять объекты без разрешений, формировать рейтинги регионов по своевременности отчетности и автоматически определять группы риска для проверок.

    В 2026–2027 годах Минздрав планирует внедрить цифровой паспорт объекта — это единый профиль с полной историей санитарного состояния, включая результаты проверок и принятые меры.

    Для граждан создадут публичный рейтинг санитарного благополучия объектов в сферах питания, образования и услуг. Для бизнеса расширят личные кабинеты с инструментами самоконтроля и электронным получением уведомлений, актов и предписаний.

    Как отмечают в ведомстве, проект направлен на профилактику нарушений и повышение прозрачности надзорной деятельности.

    Ранее мы рассказывали, когда опечатка в личных документах не имеет значения, а когда может создать проблему.

    Здравоохранение Медицина Врачи Минздрав РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
