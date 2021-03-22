09:32, 22 Март 2021 | GMT +6
Минздрав: 21 314 человек лечатся от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 314 человек (18 228 КВИ+ и 3 086 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Из них в стационарах находится – 6 369 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 945 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 287 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов; на аппарате ИВЛ – 35 пациентов.