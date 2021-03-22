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    09:32, 22 Март 2021 | GMT +6

    Минздрав: 21 314 человек лечатся от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 314 человек (18 228 КВИ+ и 3 086 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится – 6 369 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 945 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 287 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов; на аппарате ИВЛ – 35 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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