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Минюсты Казахстана и Беларуси заключили Меморандум о сотрудничестве

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
18 Августа 2023, 09:45
Минюсты Казахстана и Беларуси заключили Меморандум о сотрудничестве Фото: gov.kz

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в областях затрагивающих законодательную деятельность, сферу принудительного исполнения, адвокатуры, нотариата и внедрения информационных технологий, передает МИА «Казинформ».

В рамках официального визита делегации Министерства юстиции Республики Казахстан в Минск, Министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев и Министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко подписали Меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в областях затрагивающих законодательную деятельность, сферу принудительного исполнения, адвокатуры, нотариата и внедрения информационных технологий и др.

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Кроме того, в ходе визита подписано Соглашение о сотрудничестве между Центром судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан и Научно-практическим центром Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Соглашение подписано в целях развития потенциала двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам судебной экспертизы и формирования механизмов оперативного и согласованного взаимодействия

Стоит отметить, что за столом переговоров стороны обменялись опытом работы относительно деятельности министерств юстиции двух стран и вопросов судебно-экспертной деятельности.

Азамат Ескараев проинформировал о принимаемых мерах по совершенствованию вопросов цифровизации деятельности органов юстиции в рамках программы «Digital Justice – Цифровая юстиция».

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По итогам визита достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве на постоянной основе.


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