Минюсты Казахстана и Беларуси заключили Меморандум о сотрудничестве

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в областях затрагивающих законодательную деятельность, сферу принудительного исполнения, адвокатуры, нотариата и внедрения информационных технологий, передает МИА «Казинформ».



В рамках официального визита делегации Министерства юстиции Республики Казахстан в Минск, Министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев и Министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко подписали Меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в областях затрагивающих законодательную деятельность, сферу принудительного исполнения, адвокатуры, нотариата и внедрения информационных технологий и др.





Кроме того, в ходе визита подписано Соглашение о сотрудничестве между Центром судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан и Научно-практическим центром Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Соглашение подписано в целях развития потенциала двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам судебной экспертизы и формирования механизмов оперативного и согласованного взаимодействия

Стоит отметить, что за столом переговоров стороны обменялись опытом работы относительно деятельности министерств юстиции двух стран и вопросов судебно-экспертной деятельности.

Азамат Ескараев проинформировал о принимаемых мерах по совершенствованию вопросов цифровизации деятельности органов юстиции в рамках программы «Digital Justice – Цифровая юстиция».





По итогам визита достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве на постоянной основе.