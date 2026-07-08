Минюст США предупредил об уголовной ответственности за голосование неграждан

Министерство юстиции угрожает уголовным преследованием сотрудникам избирательных комиссий штатов за содействие участию в голосовании лиц, не являющихся гражданами США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

— Министерство направило письма во все 50 штатов и округ Колумбия с просьбой добровольно и своевременно выполнить свои обязательства, предусмотренные федеральным законодательством, чтобы на федеральных выборах голосовали только граждане США, — говорится в заявлении Министерства юстиции.

В письмах также сообщается, что сотрудники избирательных комиссий штатов «могут быть привлечены к уголовной ответственности за пособничество и подстрекательство» к голосованию лиц, не являющихся гражданами США. Далее уточняется, что любой сотрудник избирательной комиссии, который сознательно оставляет неграждан в списке избирателей штата или содействует их голосованию, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Письма, подписанные помощником генерального прокурора Хармитом Диллоном, возглавляющим отдел гражданских прав министерства, дают штатам пять дней на то, чтобы объяснить, как они будут соблюдать федеральные законы о праве избирателей на участие в выборах и как они будут вести «чистые списки избирателей».

Хотя некоторые штаты выполнили требования администрации Трампа о передаче данных об избирателях, Министерство юстиции подало в суд на 30 штатов и округ Колумбия за сопротивление. На данный момент 11 федеральных судов отклонили попытки Министерства юстиции получить доступ к спискам избирателей.

Ранее сообщалось, что в США полным ходом идет борьба республиканцев и демократов за контроль над Конгрессом, выборы в который запланированы на 3 ноября текущего года.