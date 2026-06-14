Минюст США одобрил сделку Paramount и Warner Bros. Discovery на $111 млрд

Министерство юстиции США дало разрешение на приобретение Warner Bros. Discovery компанией Paramount. Стоимость сделки оценивается в $111 млрд, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

После завершения объединения Paramount получит контроль над рядом известных активов Warner Bros. Discovery, включая CNN, HBO, DC Studios и New Line Cinema.

По оценке Минюста США, объединение компаний может усилить конкуренцию в медиа- и развлекательном секторе и создать дополнительные возможности для развития отрасли.

К настоящему времени процесс слияния еще не завершен. Возможность оспорить сделку рассматривают отдельные штаты, включая Калифорнию.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта ранее заявлял, что его беспокоит дальнейшая консолидация индустрии развлечений. По его мнению, сокращение числа крупных игроков может негативно сказаться на конкуренции и рынке труда, который уже переживает период масштабных сокращений.

Напомним, слияние вызвало дискуссию и среди представителей киноиндустрии. В апреле более 1400 актеров, режиссеров и других деятелей Голливуда подписали открытое письмо с критикой объединения компаний.

Руководство Paramount, напротив, рассчитывает получить значительный экономический эффект за счет объединения активов и оптимизации расходов.