+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минюст РК защитил интересы государства на 460 млн долларов

11 Февраля 2022 12:56
Поделиться:
Минюст РК защитил интересы государства на 460 млн долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции Казахстана защитило интересы государства на сумму более 460 млн тенге в прошлом году. Об этом заявил вице-министр юстиции РК Азамат Амиргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Распространители ложных данных о доходах казахстанцев должны быть наказаны - эксперт
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника Треть запланированных госзакупок не провели в СКО Фонд «Қазақстан халқына» собрал более 117 млрд тенге

«Защищены интересы государства на сумму более 460 млн долларов США и освобождены 530 млн долларов США по двум спорам», - сказал он на расширенном заседании коллегии по итогам работы органов юстиции за 2021 год.

Также за 2021 год было выдано более 8 тысяч свидетельств на произведения, охраняемые авторским правом и свыше 12 тысяч охранных документов на объекты промышленной собственности.

В производстве судебных исполнителей находилось свыше 6,7 млн документов на сумму свыше 9 трлн тенге, что в сравнении с 2020 годом больше на 30%. Исполнено в полном объеме 2 млн 349 166 документов или 74% на сумму около 300 млрд тенге.

Гарантированную юридическую помощь получили более 122 тысяч граждан, на оказание которой выделено 1,9 млрд тенге. Безвозмездную юридическую помощь получили более 11 тысяч социально-уязвимых граждан.

Республиканским бюджетом на 2021 год Минюсту было выделено свыше 53 млрд тенге, которые освоены в полном объеме.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минюст   #Экономика   #Бюджет  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Распространители ложных данных о доходах казахстанцев должны быть наказаны - эксперт
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
Треть запланированных госзакупок не провели в СКО
Фонд «Қазақстан халқына» собрал более 117 млрд тенге
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
3 Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков
4 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
5 Январские события: что увидели депутаты и правозащитники в СИЗО
6 Айдос Сарым - о борьбе с монополистами: Необходимо понимать, что они будут сопротивляться
Читайте также
Треть запланированных госзакупок не провели в СКО
Сколько грантов выдали начинающим предпринимателям в Сатпаеве
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Январские события: что увидели депутаты и правозащитники в СИЗО
Айдос Сарым - о борьбе с монополистами: Необходимо понимать, что они будут сопротивляться
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив