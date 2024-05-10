Минюст РК высказался о проведении трансляций судебных заседаний

Судя по последней практике проведения трансляций резонансных судебных заседаний, они вызывают положительные оценки со стороны общества. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На самом деле этот вопрос не входит в юрисдикцию министерства юстиции. Но, судя по последней практике, это вызывает положительные оценки со стороны общества, — сказал Талгат Уали, отвечая на вопросы журналистов.

При этом официальный представитель ведомства пояснил, что для этого необходимо согласие сторон.