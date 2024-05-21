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    19:15, 20 Май 2024 | GMT +6

    Минюст Казахстана VS Rolex - кто победит?

    В Министерстве юстиции Казахстана прокомментировали судебный процесс со швейцарской компанией-производителем часов Rolex
    Фото: depositphotos.com

    В Министерстве юстиции Казахстана прокомментировали судебный процесс со швейцарской компанией-производителем часов Rolex. Напомним, представители этой фирмы подали иск в специализированный межрайонный суд города Астаны, передает корреспондент Kazinform. 

    Как сообщили в ведомстве, 19 июня 2023 года на гражданина Казахстана был зарегистрирован товарный знак «Cosmo». 4 сентября того же года от имени представителя Rolex SA поступило возражение на аннулирование данного товарного знака. По мнению швейцарской компании, отечественный потребитель будет ассоциировать данный товарный знак с известной швейцарской компанией, а именно - ее товарным знаком Cosmograph. 

    В рамках административных процедур Апелляционным советом при Министерстве юстиции это возражение было рассмотрено и оставлено без изменения. 

    20 февраля 2024 года Коллегия Апелляционного совета вынесла решение об отказе в аннулировании товарного знака «Cosmo». 

    - По мнению членов Апелляционного совета, органа, рассматривавшего возражение, товарный знак компании Rolex SA «Cosmograph» и товарный знак «Cosmo» не могут быть восприняты потребителем в качестве единого,- добавили в Минюсте. 

    На текущий момент представителем Rolex SA решение Апелляционного совета обжаловано в рамках административного судопроизводства. 20 мая в специализированном межрайонном суде города Астаны состоялось предварительное слушание, судебное заседание назначено на 5 июня. 

    - Обращаем внимание на то, что подобные споры не являются исключением и обжалование решений Апелляционного совета является обычной практикой. Например, в 2023 году 21 из 87 решений было обжаловано в судебном порядке, - добавили в Минюсте. 

    Теги:
    Минюст Закон и право Суды Швейцария
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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