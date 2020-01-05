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Минюст РК: Промежуток времени соблюдения тишины не изменился

5 Января 2020 17:40
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Минюст РК: Промежуток времени соблюдения тишины не изменился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Промежуток времени соблюдения тишины не изменился. Об этом сообщил руководитель управления проектной работы департамента законодательства Министерства юстиции РК Азиз Имангалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Промежуток времени, в течение которого нельзя нарушать тишину, не изменился. Такая норма содержится в сопутствующем законопроекте к Кодексу о здоровье народа, который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Там сейчас предлагается полностью пересмотреть диспозицию статьи 437 Кодекса об административных правонарушениях. А в недавно подписанном Президентом Законе о внесении поправок в КоАП только пересмотрены санкции по указанной статье, в сторону увеличения штрафов», – сказал А.Имангалиев.

По его словам, в норме об изменении промежутка времени, в течение которого нельзя нарушать тишину, предлагается расширить состав административного нарушения «нарушение тишины», в том числе для увеселительных заведений.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Принятым Законом, для обеспечения защиты прав граждан на отдых, внесены поправки, ужесточающие ответственность за нарушение тишины, а также за повторное нарушение, предусмотренное статьей 437 КоАП.

«…в статье 437: абзац второй части первой изложить в следующей редакции: «влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей», – говорится в Законе, подписанном Главой государства.

Кроме того, в новой редакции изложен абзац второй части второй указанной статьи («То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания»): «влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей».

Таким образом, размеры штрафов за нарушение тишины, в том числе повторное, для физических лиц не изменились, а для субъектов предпринимательства увеличились в два раза.


Отметим, в ряде казахстанских интернет-СМИ распространилась информация об изменении промежутка времени соблюдения тишины.


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Ключевые слова: Минюст,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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