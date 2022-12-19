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Минюст РК ожидает поступления документов на регистрацию партии «Respublica»

19 Декабря 2022, 15:27
Минюст РК ожидает поступления документов на регистрацию партии «Respublica»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции опровергают информацию о регистрации партии «Respublica», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В средствах массовой информации появилась информация о регистрации партии «Respublica». Министерство юстиции РК уточняет, что были выданы только подтверждения о поступлении уведомления о намерении создания политической партии «Respublica» 24 ноября 2022 года», - говорится в официальной информации введомства.

Как отмечается, 3 декабря 2022 года организационным комитетом по созданию политической партии «Respublica» проведен учредительный съезд, ожидается поступление документов на регистрацию.

«В связи с тем, что министру юстиции РК представлена информация без уточнения, которая была озвучена в кулуарах Парламента, Министерство юстиции РК приносит свои извинения», - добавили в Минюсте.

Напомним, сегодня в кулуарах совместного заседания палат Парламента министр юстиции Канат Мусин заявил о регистрации партий «Respublica» и «Байтак».


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