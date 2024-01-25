Минюст планирует привлечь казахстанские юркомпании для защиты интересов государства за рубежом

В Министерстве юстиции Республики Казахстан под председательством Министра Азамата Ескараева прошла первая Международная практическая конференция, посвященная вопросам представления и защиты интересов Правительства Республики Казахстан за рубежом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Минюст РК

Открывая конференцию, глава ведомства отметил, что Министерство юстиции, будучи ответственным за обеспечение защиты и представление интересов государства в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах, продуктивно имплементирует курс на рациональное расходование бюджетных средств, заданный Президентом страны.

Необходимо отметить, что данный вопрос поднимается впервые за годы Независимости Казахстана.

Конференция, проведенная по инициативе Министерства юстиции РК, стала событием, которое привлекло внимание казахстанского юридического сообщества.

В мероприятии были задействованы свыше 100 участников, среди которых представители государственных органов, квазигосударственного сектора, а также заинтересованной общественности.

Спикерами конференции выступили представители ведущих международных и казахстанских юридических фирм:

Latham & Watkins

Sayat Zholshy & Partners

Tukulov

Kassilgov

Shaikenov Disputes

Curtis

Mallet-Prevost

Colt & Mosle

White & Case и др.

Основная часть поднимаемых на конференции вопросов была посвящена обсуждению возможностей использования потенциала казахстанских юридических фирм по данному направлению.

В рамках конференции всем участникам была предоставлена возможность озвучить их инициативы, а также адресовать интересующие их вопросы как спикерам конференции, так и представителям Министерства юстиции РК и получить содержательные ответы на них.

По итогам конференции участники выразили благодарность за организацию подобного мероприятия и отметили особую актуальность и своевременность поднятых вопросов, а также изъявили желание внести свой вклад в дальнейшее развитие данного направления.

Таким образом, как отмечают в ведомстве, реализация озвученных на конференции целей и задач приведет к формированию корпуса национальных компетентных кадров, способных к отстаиванию государственных интересов.

Кроме того, привлечение отечественных юридических фирм будет способствовать тому, что средства налогоплательщиков останутся в экономике Казахстана.