Минюст назвал основную причину разводов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за первое полугодие 2023 году снизилось количество разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, с 1 июля текущего года государственная корпорация «Правительство для граждан» является органом регистрации актов гражданского состояния. Корпорация осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие виды государственных услуг, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния. А министерству юстиции оставлены функции ведения, методического и нормативного обеспечения государственных баз данных и информационных систем. Регистрирующий орган ведет деятельность в электронном виде через информационную систему Регистрационный пункт «Запись акта гражданского состояния (ЗАГС)».

«Регистрирующий орган может расторгнуть брак по спорам, касающимся брака, на основании взаимного согласия супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. При подаче заявления на развод по обоюдному согласию граждане в основном указывают причину развода как «несоответствие характеров». Большая часть браков расторгнута на основании решения суда», - сообщили в ведомстве, отвечая на зарос корреспондента агентства.

Поясняется, что в стране с 2020 года автоматизирован порядок регистрации расторжения брака на основании решения суда данные сведения поступают в информационную систему Регистрационный пункт «ЗАГС» из информационной системы Верховного суда «Арбитраж» и в записи акта о заключении брака проставляется отметка о расторжении брака.

Согласно данным информационной системы Регистрационный пункт «ЗАГС», за первое полугодие 2022 года по взаимному согласию в регистрирующих органах зарегистрировано 9 192 акта о расторжении брака. За первое полугодие 2023 года зарегистрировано 8 345 актов о расторжении брака», - уточнили в минюсте.