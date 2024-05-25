Минюст Казахстана выступает ответчиком по 5 судебным делам с иностранными компаниями

Министерство юстиции Казахстана выступает ответчиком по 5 судебным делам, связанными с обжалованием административного акта иностранными лицами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве отметили, что больше всего судебных дел с участием иностранных лиц касаются интеллектуальной собственности. В 2021 году таких разбирательств было 2, в 2022 году – 3, в 2023 – 8. К примеру, иск компании АО «Данон Россия», которая оспаривала вопросы авторского права в части использования образа мультипликационного персонажа «кота Матроскина».

За последние несколько лет судебные споры возникали со следующими компаниями:

• в 2021 году ТОО «Негаргаран Санат Сахтэман Парадазэ Рахам» (Иран);

• в 2021 и в 2023 годах Monster Energy Company (США);

• в 2022 году ООО «Квинта Ассет» (Россия);

• в 2022-2023 годах АО «Данон Россия» (Россия);

• в 2022-2023 годах ОАО «Жировой Комбинат» (Россия);

• в 2023-2024 годах Berlin-Chemie AG (Германия);

• в 2023-2024 годах Selena Marketing International Sp. z o.o (Польша);

• в 2023 году NSAR General Trading (Объединенные Арабские Эмираты);

• в 2023-2024 годах Belal Mohammad Al – Hamwi (Сирия);

• в 2023 году ООО «Напитки из Черноголовки-Аквалайф» (Россия);

• в 2024 году ООО «Волма» (Россия);

• в 2024 году Rolex SA (Швейцария);



В Министерстве юстиции отметили, что обжалование административного акта, связанного с вопросами интеллектуальной собственности, является обычной практикой по всему миру, в том числе и в Казахстане.