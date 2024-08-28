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    20:04, 27 Август 2024 | GMT +6

    Минюст Эстонии предложил сдавать места в тюрьмах в аренду

    тюрьма заключенный
    Фото: freepik.com

    Министерство юстиции Эстонии намерено предложить правительству продавать тюрьмы и сдавать места в них в аренду для отбытия наказания иностранными заключенными в целях экономии средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на главу эстонского Минюста Лиису-Ли Пакосту. По ее информации, ведомство рассматривает множество вариантов экономии средств в системе исполнения наказаний и в ближайшее время намерено предложить их эстонскому правительству.

    — Начиная с того, что мы продадим одну из тюрем, законсервируем, сдадим в аренду, вплоть до того, что сделаем Airbnb (сервис аренды жилья), образно говоря, — приводит портал слова Пакосты.

    Она добавила, что министерство также рассматривает возможность продажи одной из тюрем с целью сделать в ней «социальный дом или отель».

    Портал напоминает, что в Эстонии существуют три тюрьмы — таллинская, тартуская и вируская. По состоянию на конец 2023 года в них в общей сложности содержался 1 841 заключенный. Власти страны намерены экономить средства на содержание тюрем в рамках правительственного плана по урезанию государственных расходов.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, что в прошлом году анализ правительственных данных показал, что около 1,5 тыс преступников могут избежать тюремного заключения из-за нехватки тюремных камер в Великобритании. 

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    Теги:
    ТАСС Тюрьма Мировые новости Эстония
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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