Минводы проводит обследование 29 гидросооружений в Казахстане

Областные акиматы проводят многофакторные обследования 19 гидротехнических сооружений. На сегодня завершились работы по трем объектам в Акмолинской, Мангистауской и Павлодарской областях. Обследования продолжаются в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

В соответствии с Комплексным планом развития водной отрасли в этом году акиматами планируется обследовать 105 гидротехнических сооружений в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской.

— В общей сложности до конца 2028 года планируется обследовать 557 сооружений. Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ. В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело многофакторные обследования на 84 объектах в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

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