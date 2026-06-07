Минцифры РК объяснило причины перебоев в работе интернет-ресурсов

Временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов были вызваны повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи во время строительных работ. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает Kazinform.

По данным АО «Казахтелеком», строительная техника повредила кабель, обеспечивающий один из основных маршрутов международного интернет-трафика.

После инцидента специалисты оперативно перевели трафик на резервные каналы, что позволило избежать полного отключения связи и минимизировать последствия для пользователей.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как отметили в ведомстве, причиной временных сбоев стал технический инцидент, связанный с повреждением линии связи при проведении земляных работ. Сроки полного завершения восстановительных работ не уточняются.

Ранее сообщалось, что 5G охватит крупнейшие города Казахстана на 75% к 2027 году.





