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    Минцифры РК объяснило причины перебоев в работе интернет-ресурсов

    Временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов были вызваны повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи во время строительных работ. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает Kazinform.

    мобильная связь и интернет
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По данным АО «Казахтелеком», строительная техника повредила кабель, обеспечивающий один из основных маршрутов международного интернет-трафика.

    После инцидента специалисты оперативно перевели трафик на резервные каналы, что позволило избежать полного отключения связи и минимизировать последствия для пользователей.

    В настоящее время ведутся восстановительные работы.

    Как отметили в ведомстве, причиной временных сбоев стал технический инцидент, связанный с повреждением линии связи при проведении земляных работ. Сроки полного завершения восстановительных работ не уточняются.

    Ранее сообщалось, что 5G охватит крупнейшие города Казахстана на 75% к 2027 году.


    Интернет Казахтелеком Министерство ИИ и цифрового развития РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор