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    12:35, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Минцифры не берет на себя ответственность за несвоевременную рассылку СМС о землетрясении

    сотовые телефоны
    Фото: Kazinform

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек прокомментировал вопрос несвоевременного оповещения казахстанцев о землетрясении на юге страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Системы оповещения, которые сегодня действуют в рамках законодательства, они сработали. Проблема технологическая – была рассылка СМС со стороны операторов связи. Вопросы технологического несоответствия, которое произошло, я прошу задавать оператору связи – почему у них так медленно рассылается СМС, - сказал Асхат Оразбек в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы - 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

    По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов. В Шымкенте - 2 балла.  Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Связь, ТВ, IT
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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