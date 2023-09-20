Минтруда Казахстана выявило порядка 200 новых профессий

В Министерстве труда и социальной защиты РК провели оценку восьми базовых отраслей экономики. В результате, было выявлено порядка 200 новых профессий, 100 трансформирующихся, а также те, что исчезнут в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова, сегодня в экономике страны насчитывается порядка 9,6 млн человек рабочей силы, из них доля занятого населения составляет 9,1 млн человек, или 95%.

- У нас 6,8 млн наемных рабочих, все мы ими являемся. Лидерами по роду занятий являются специалисты-профессионалы с количеством занятых 2,2 млн человек, это порядка 24% об общей занятости. Работники сферы услуг и продаж составляют 1,3 млн человек, это порядка 15%. Работников сферы промышленности, транспорта, строительства насчитывается порядка 80 тысяч человек. Также в Казахстане педагогов, учителей, преподавателей вузов порядка 80 тысяч человек. В горнодобывающей промышленности и в металлургическом производстве по таким профессиям, как проходчики, горнорабочие, аппаратчики, машинисты, работают порядка 230 тысяч человек, - проинформировал вице-министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В этом году Минтруда совместно с акиматами утвердили региональные планы занятости, в рамках которых предполагается охватить мерами трудоустройства порядка 950 тысяч граждан.



- Здесь бы хотелось сказать по отдельным вызовам нашего современного рынка труда. У нас усиливается роль технологического погружения всех отраслей. Появляются различные гибкие формы занятости, новые профессии. В этом плане необходимо принятие определенных мер. Мы проводили оценку по 8 отраслям экономики. Было выявлено порядка 200 новых профессий, около 100 трансформирующих, а также были выявлены профессии, которые в ближайшие годы будут исчезать, - сказал Акмади Сарбасов.



Он также сообщил, что по данным экспертов, от 8 до 50% всех рабочих мест в ближайшие годы будут автоматизироваться. Как утверждает вице-министр, это повлечет за собой отдельные издержки, такие как технологическая безработица и трансформация профессий.



