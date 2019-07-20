Минтруда РК ответило на вопросы по снижению долговой нагрузки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК ответило на часто задаваемые вопросы по снижению долговой нагрузки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 26 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан».

1. Кто имеет право на снижение долговой нагрузки?

Право на снижение долговой нагрузки имеют должники по беззалоговым потребительским займам следующих категорий граждан (по состоянию на 26 июня 2019 года):

1) многодетные семьи;

2) семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца;

3) семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;

4) получатели адресной социальной помощи;

5) дети-сироты;

6) дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

При этом, сумма общей задолженности по договорам потребительского займа не должна превышать 3 миллиона тенге на 1 июня 2019 года.

2. Каков механизм погашения потребительских кредитов?

Министерство труда и соцзащиты населения формирует список лиц, соответствующих указанным категориям. Данный список передается в АО «Государственное кредитное бюро», которое взаимодействуя с банками второго уровня (БВУ) и микрофинансовыми организациями (МФО), формирует список должников, рассчитывает суммы и передает информацию Фонду проблемных кредитов.

Фонд заключает с каждым БВУ и МФО соглашение о погашении задолженности в срок до 9 августа 2019 года.

Также на основании списка Фонд формирует и вносит заявку на финансирование в Министерство труда и социальной защиты населения. В течение трех рабочих дней Министерство перечисляет средства в Фонд.

До 2 сентября 2019 года Фонд перечисляет деньги на счета банков и микрофинансовых организаций, которые в срок до 5 сентября 2019 года погашают задолженности граждан, после чего направляют должникам уведомление о погашении задолженности и размере остатка задолженности.

БВУ и МФО до 9 сентября 2019 года осуществляют пересмотр графика платежей по займу и представляют в Фонд информацию об осуществлении погашения задолженности по каждому должнику и его займу.

Фонд до 13 сентября 2019 года передает списки лиц с информацией об осуществлении погашения задолженности в Национальный Банк РК и Министерство труда и социальной защиты населения РК.

3. Как узнать отношусь ли я к категории лиц, подпадающих под снижение долговой нагрузки?

Формирование списка должников будет осуществляться через информационные системы госорганов без участия заявителя.

С 18 сентября 2019 года после завершения всех процедур информацию по погашению задолженности можно получить, обратившись в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или на веб-портале «Электронного правительства» www.egov.kz.

Проверить свой социальный статус можно воспользовавшись соответствующей услугой на веб-портале «Электронного правительства». Услуга будет доступна с 22 июля 2019 года.

4. Каковы условия погашения потребительского кредита, если один член семьи имеет несколько займов?

Во-первых, сумма общей задолженности по всем договорам потребительских займов не должна превышать 3 миллиона тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Во-вторых, на одного заемщика может быть погашена задолженность до 300 тысяч тенге от общей суммы займа.

Например, семья получателей АСП имеет два потребительских кредита на общую сумму 2,5 миллиона тенге, оформленные на одного из членов семьи. В данном случае будет погашена задолженность по двум кредитам на общую сумму до 300 тысяч тенге.

5. Как будет погашена задолженность, если потребительские кредиты имеют несколько членов семьи?

Если кредиты имеют несколько членов семьи, т.е. договора займа заключены на разных лиц, то погашение задолженности будет осуществляться по каждому договору займа.

Например, если оформлены два кредита на двух членов семьи, то по каждому договору займа они имеют право на погашение до 300 тысяч тенге. То есть общая сумма погашения задолженности на двух членов семьи составит до 600 тысяч тенге.

6. Каковы приоритеты погашения задолженности по потребительским займам?

Кредитное бюро определяет должников и их займы и (или) микрокредиты, по которым осуществляется погашение задолженности по основному долгу и вознаграждению и формирует список на оплату с учетом следующих приоритетов:

- в первую очередь погашается задолженность по займам и (или) микрокредитам с наибольшим размером годовой эффективной ставки вознаграждения;

- во вторую очередь погашается задолженность по займам и (или) микрокредитам с наибольшей задолженностью по основному долгу и вознаграждению по состоянию на 1 июня 2019 года;

- в третью очередь погашается задолженность по займам и (или) микрокредитам с наиболее ранней датой заключения договора займа и (или) микрокредита.

7. Каковы сроки снижения долговой нагрузки?

Процесс погашения задолженности по потребительским займам планируется завершить в сентябре 2019 года.

8. Кому и как будут списываться штрафы и пени?

Согласно Указу Президента РК, списание штрафов и пени будет производиться всем гражданам Республики Казахстан, имеющим беззалоговые потребительские займы.

Согласно постановлению правления Национального Банка РК, БВУ и МФО осуществляют прощение задолженности по начисленной неустойке (пени и штрафы) в срок до 30 июля 2019 года

Ранее по поручению Президента утверждены правила по снижению долговой нагрузки казахстанцев.



