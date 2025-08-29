Минтруда РК будет выявлять скрытые доходы семей при распределении мер господдержки

— Как вы знаете, Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил оптимизировать бюджетные расходы и повысить эффективность мер господдержки. В этой связи, при поддержке Правительства, мы приступили к трансформации системы социальной защиты. Осуществляется

переход от категориального принципа распределения мер государственной поддержки к прозрачным и объективным критериям нуждаемости. Эти подходы учитывают не только доходы и имущество, но и иждивенческую нагрузку: сколько членов семьи реально работает, а сколько экономически неактивны. Также выявляются скрытые доходы — от аренды жилья или неформальной занятости. Развитие цифровых технологий и интеграция информационных систем дают возможность реализовать этот подход, — сказал О.Анафин.

Вице-министр отметил, что все гарантированные выплаты республиканского бюджета сохраняются. Пенсии, пособия многодетным семьям, выплаты при рождении ребёнка, пособия по инвалидности и потере кормильца будут выплачиваться в полном объёме. Таким образом, государственные гарантии остаются неизменными, а адресность и справедливость системы усиливаются.

По словам Олжаса Анафина, новые подходы оценки благосостояния семьи предусматривают следующие реальные критерии нуждаемости. Первый — крайняя нуждаемость, когда недостаточно средств на питание. Второй — нуждаемость, если достаточно только на питание, приобретение одежды является затруднительным. Третий — относительная стабильность, когда достаточно средств на питание и одежду. Приобретение товаров длительного пользования является затруднительным. Четвертый — стабильность, когда достаточно средств на питание, одежду, товары длительного пользования, приобретение нового автомобиля является

затруднительным. Пятый — благосостояние, когда достаточно средств на приобретение автомобиля, приобретение дополнительной недвижимости является затруднительным. Шестой — высокое благосостояние, когда отсутствуют материальные проблемы, достаточно средств для приобретения дополнительной недвижимости.