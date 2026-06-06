Минтруда: Повышение порогов достаточности направлено на защиту будущих пенсий казахстанцев

Министерство труда и социальной защиты населения РК разъяснило свою позицию по повышению порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений. В ведомстве заявили, что изменения направлены на защиту будущих пенсий казахстанцев и обеспечение устойчивости пенсионной системы, передает Kazinform.

В Казахстане обновлены параметры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений для их досрочного использования.

Изменения связаны с внедрением новой методики расчета, которая учитывает не только возраст вкладчика, но и период до выхода на пенсию, прогнозируемый размер пенсионных выплат, инвестиционный доход и другие долгосрочные факторы.

— Обновление порогов минимальной достаточности направлено прежде всего на защиту долгосрочных интересов граждан. Пенсионные накопления являются не обычным депозитом и не источником средств для текущих расходов. Их основная задача — обеспечить человеку стабильный доход после выхода на пенсию, — отметили в ведомстве.

Министерство труда и социальной защиты населения исходит из принципиальной позиции, согласно которой пенсионные средства должны в первую очередь работать на формирование будущей пенсии. Досрочное изъятие накоплений может существенно повлиять на размер пенсионных выплат в будущем.

При этом право использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и оплату лечения сохраняется. Воспользоваться такой возможностью могут пенсионеры, размер пенсионных выплат которых составляет не менее 40% от утраченного дохода. Они вправе направить на эти цели до 50% своих накоплений. Полностью использовать оставшиеся средства на пенсионном счете могут пенсионеры по выслуге лет, получающие пенсионное обеспечение за счет государственного бюджета.

В министерстве отмечают, что пороги минимальной достаточности не пересматривались в течение последних трех лет. Их актуализация необходима для сохранения устойчивости пенсионной системы и обеспечения гражданам более надежного и стабильного дохода после выхода на пенсию.

Пенсионные накопления являются основой финансовой стабильности человека в пожилом возрасте. Обновленная методика направлена на защиту будущих пенсионных выплат, снижение риска недостаточности накоплений и формирование ответственного отношения к долгосрочным сбережениям.

Напомним, 6 июня ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год с учетом обновленной методики их расчета.