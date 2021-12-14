Минтруда: Пособия детям-инвалидам будут учитываться как доход при назначении АСП - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая информация, что пособия детям-инвалидам будут учитываться как доход при назначении АСП, является фейком. Об этом передает МИА «Казинфрм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Информация о том, что теперь пособия для детей с инвалидностью будут учитываться при исчислении совокупного дохода семьи, претендующей на получение адресной социальной помощи (далее – АСП), распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности.

Причиной распространения фейковой информации является неправильное толкование изменений, внесенных в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 28 июля 2009 года №237–п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (далее – Приказ).

С 23 октября вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее – Закон).

Вышеуказанным законом снижен возраст присвоения инвалидности с 16 до 7 лет, что позволило устанавливать группы инвалидности гражданам с особыми потребностями с раннего возраста.

Необходимо отметить, что данные изменения не повлияли на методику назначения АСП. Изменения, внесенные в Приказ 8 декабря 2021 года в рамках реализации Закона, носят исключительно редакционный характер, т.е. изменены наименования пособий следующим образом:

1) государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 16 лет заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 7 лет;

2) государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп;

3) специальные государственные пособия детям-инвалидам до 16 лет заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам до 7 лет;

4) специальные государственные пособия детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп.

Таким образом, при назначении АСП вышеуказанные пособия не учитывались и не учитываются в составе совокупного дохода семьи.

«Просим не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», - добавили в Минтруда.